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Exp_XKPrmSt_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета индикатора XKPrmSt с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета свечки индикатора, и в дальнейшем происходит наращивание объёма открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XKPrmSt.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на EURAUD_i H6:
Рис.2. График результатов тестирования
Торговая стратегия по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB) и OHLCExp_XKPrmSt_Duplex
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении цвета индикатора XKPrmSt, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте
Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного ФибоSupremAutoFibo_Grand_x4_Full_Arr
Индикатор SupremAutoFibo_x4_Grand_Full с отображением уровней значками