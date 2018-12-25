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Exp_XKPrmSt_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1349
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета индикатора XKPrmSt с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета свечки индикатора, и в дальнейшем происходит наращивание объёма открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XKPrmSt.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.



Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2017 год на EURAUD_i H6:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

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