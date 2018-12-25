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Советники

Blockbuster EA - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1674
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник держит в рынке не более одной позиции - поэтому может работать как не неттинг-, так и на хэдж-счетах. Закрытие происходит или по Стоп лосс или по Тейк профит.


Торговые сигналы

Советник работает только в момент рождения нового бара.

Если самая низкая цена (Low) бара #1 меньше линии Lower индикатора на баре #1 -> сигнал к открытию позиции BUY. Если самая высокая цена (High) бара #1 больше линии Upper индикатора на баре #1 -> сигнал к открытию позиции SELL. Торговые сигналы можно переворачивать - для этого параметр Reverse ставится в true.

Блок MQL5 кода, генерирующего торговые сигналы:

   if(rates[1].low<bands_lower[1])
     {
      if(!InpReverse)
         m_need_open_buy=true;
      else
         m_need_open_sell=true;
     }
   if(rates[1].high>bands_upper[1])
     {
      if(!InpReverse)
         m_need_open_sell=true;
      else
         m_need_open_buy=true;
     }


Тесты на таймфрейме H1 на нескольких символах:

Blockbuster EA

Blockbuster EA

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Exp_XKPrmSt_Duplex Exp_XKPrmSt_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении цвета индикатора XKPrmSt, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

RoundPriceAlertOnChart RoundPriceAlertOnChart

Индикатор RoundPriceAlertOnChart подаёт сигналы, фиксируя «круглые уровни» цены на всем историческом диапазоне ценовых значений выбранной валютной пары.

Exp_XKPrmSt_ReOpen Exp_XKPrmSt_ReOpen

Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета индикатора XKPrmSt с доливками по тренду

SupremAutoFibo_Grand_x4_Full SupremAutoFibo_Grand_x4_Full

Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного Фибо