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Blockbuster EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник держит в рынке не более одной позиции - поэтому может работать как не неттинг-, так и на хэдж-счетах. Закрытие происходит или по Стоп лосс или по Тейк профит.
Торговые сигналы
Советник работает только в момент рождения нового бара.
Если самая низкая цена (Low) бара #1 меньше линии Lower индикатора на баре #1 -> сигнал к открытию позиции BUY. Если самая высокая цена (High) бара #1 больше линии Upper индикатора на баре #1 -> сигнал к открытию позиции SELL. Торговые сигналы можно переворачивать - для этого параметр Reverse ставится в true.
Блок MQL5 кода, генерирующего торговые сигналы:
if(rates[1].low<bands_lower[1]) { if(!InpReverse) m_need_open_buy=true; else m_need_open_sell=true; } if(rates[1].high>bands_upper[1]) { if(!InpReverse) m_need_open_sell=true; else m_need_open_buy=true; }
Тесты на таймфрейме H1 на нескольких символах:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении цвета индикатора XKPrmSt, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном экспертеRoundPriceAlertOnChart
Индикатор RoundPriceAlertOnChart подаёт сигналы, фиксируя «круглые уровни» цены на всем историческом диапазоне ценовых значений выбранной валютной пары.
Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета индикатора XKPrmSt с доливками по трендуSupremAutoFibo_Grand_x4_Full
Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного Фибо