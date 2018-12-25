Blockbuster EA

Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник держит в рынке не более одной позиции - поэтому может работать как не неттинг-, так и на хэдж-счетах. Закрытие происходит или по Стоп лосс или по Тейк профит.





Торговые сигналы



Советник работает только в момент рождения нового бара.

Если самая низкая цена (Low) бара #1 меньше линии Lower индикатора на баре #1 -> сигнал к открытию позиции BUY. Если самая высокая цена (High) бара #1 больше линии Upper индикатора на баре #1 -> сигнал к открытию позиции SELL. Торговые сигналы можно переворачивать - для этого параметр Reverse ставится в true.

Блок MQL5 кода, генерирующего торговые сигналы:

if (rates[ 1 ].low<bands_lower[ 1 ]) { if (!InpReverse) m_need_open_buy= true ; else m_need_open_sell= true ; } if (rates[ 1 ].high>bands_upper[ 1 ]) { if (!InpReverse) m_need_open_sell= true ; else m_need_open_buy= true ; }





Тесты на таймфрейме H1 на нескольких символах:





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").