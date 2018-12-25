Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного Фибо

Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета индикатора XKPrmSt с доливками по тренду