Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SupremAutoFibo_Grand_x4_Full_Arr - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1894
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор SupremAutoFibo_x4_Grand_Full с отображением уровней значками.
Рис.1. Индикатор SupremAutoFibo_Grand_x4_Full_Arr
SupremAutoFibo_Grand_x4_Full
Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного ФибоExp_XKPrmSt_ReOpen
Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета индикатора XKPrmSt с доливками по тренду
XKPrmSt_X20
Двадцать стохастических осцилляторов Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненных в цветном, облачном видеXKPrmSt_X20_HTF
Индикатор XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах