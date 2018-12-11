Индикатор SupremAutoFibo с расширенными настройками для отображения фибо-уровней. Появилась возможность изменением всего одного параметра менять ширину Фибы и пропорционально этому изменению сдвигать расположение всех уровней одновременно:

input double FiboRatio = 1.000 ;

Например, если сделать этот коэффициент равным двум, то положение нулевого уровня останется на месте, ширина Фибы до уровня ста процентов увеличится в два раза, а остальные уровни от нулевого уровня удалятся аналогично в два раза.

Также теперь можно подвинуть Фибу по вертикали с шагом, пропорциональным ширине Фибы:

input double FiboLevelsShift= 0.000 ;

К примеру, при значении этого параметра 0,5 Фиба подвинется в направлении к нулевому уровню на половину своей ширины.









Рис.1. Индикатор SupremAutoFibo_Grand с настройками по умолчанию.











Рис.2. Индикатор SupremAutoFibo_Grand с удвоенной шириной и сдвинутый по высоте на половину ширины.