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DonchianChannels_Box - индикатор для MetaTrader 5
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Отображение последних закрытых значений индикатора DonchianChannels цветными прямоугольниками с фоновым заполнением.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора DonchianChannels.ex5.
Рис.1. Индикатор DonchianChannels_Box
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага ГаннаGannZIGZAG_Channel
Канал, построенный на трёх вершинах зигзага Ганна
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора GannZIGZAG_Arrows_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах ЗигЗага Ганна.AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с заменой алгоритмов усреднения с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре