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Индикаторы

DonchianChannels_Box - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2046
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Отображение последних закрытых значений индикатора DonchianChannels цветными прямоугольниками с фоновым заполнением.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора DonchianChannels.ex5.

Рис.1. Индикатор DonchianChannels_Box

Рис.1. Индикатор DonchianChannels_Box

GannZIGZAG_Arrows_channel GannZIGZAG_Arrows_channel

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага Ганна

GannZIGZAG_Channel GannZIGZAG_Channel

Канал, построенный на трёх вершинах зигзага Ганна

GannZIGZAG_Arrows_channel_System GannZIGZAG_Arrows_channel_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора GannZIGZAG_Arrows_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах ЗигЗага Ганна.

AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r

Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с заменой алгоритмов усреднения с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре