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GannZIGZAG_Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Канал, построенный на трёх вершинах зигзага Ганна.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Channel
AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10
Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бараLotSize
Расчёт лота для BUY и SELL двумя способами: фиксированным уровнем маржи или фиксированным уровнем риска.
GannZIGZAG_Arrows_channel
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага ГаннаDonchianChannels_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора DonchianChannels цветными прямоугольниками с фоновым заполнением