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Индикаторы

GannZIGZAG_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1751
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Канал, построенный на трёх вершинах зигзага Ганна.

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Channel

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Channel

AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10

Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара

LotSize LotSize

Расчёт лота для BUY и SELL двумя способами: фиксированным уровнем маржи или фиксированным уровнем риска.

GannZIGZAG_Arrows_channel GannZIGZAG_Arrows_channel

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага Ганна

DonchianChannels_Box DonchianChannels_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора DonchianChannels цветными прямоугольниками с фоновым заполнением