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Индикаторы

GannZIGZAG_Arrows_channel_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2302
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора GannZIGZAG_Arrows_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах ЗигЗага Ганна.

При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Зеленый - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

При работе с данным индикатором следует учитывать тот факт, что исходный ЗигЗаг, на вершинах которого и построен канал, является перерисовывающимся.


Рис.1. GannZIGZAG_Arrows_channel_System

Рис.1. GannZIGZAG_Arrows_channel_System

DonchianChannels_Box DonchianChannels_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора DonchianChannels цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

GannZIGZAG_Arrows_channel GannZIGZAG_Arrows_channel

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага Ганна

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Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с заменой алгоритмов усреднения с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре

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