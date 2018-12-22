Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора GannZIGZAG_Arrows_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах ЗигЗага Ганна.

При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Зеленый - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

При работе с данным индикатором следует учитывать тот факт, что исходный ЗигЗаг, на вершинах которого и построен канал, является перерисовывающимся.









Рис.1. GannZIGZAG_Arrows_channel_System