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GannZIGZAG_Arrows_channel_System - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора GannZIGZAG_Arrows_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах ЗигЗага Ганна.
При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Зеленый - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
При работе с данным индикатором следует учитывать тот факт, что исходный ЗигЗаг, на вершинах которого и построен канал, является перерисовывающимся.
Рис.1. GannZIGZAG_Arrows_channel_System
Отображение последних закрытых значений индикатора DonchianChannels цветными прямоугольниками с фоновым заполнениемGannZIGZAG_Arrows_channel
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага Ганна
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с заменой алгоритмов усреднения с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем бареTick_Timed_Moving_Average_Envelope
Индикатор Tick Timed Moving Average Envelope