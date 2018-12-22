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Индикаторы

AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1478
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с заменой алгоритмов усреднения с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре. В блоке входных параметров индикатора добавлены новые переменные для оптимизации расчётов:

input ENUM_RECOUNT_MODE RecountMode=FULL_RECOUNT;    // Способ ограничения расчётов индикатора
input uint CountBars=500;                            // количество баров для расчёта индикатора
input uint ReCountTime=60;                           // время в секундах между расчётами индикатора

Возможны три варианта ограничений расчёта:

  1. Только ограничение числа баров, на которых происходит расчёт индикатора;
  2. Только ограничение во времени количества пересчётов значения индикатора на текущем баре;
  3. Оба ограничения одновременно.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r

GannZIGZAG_Arrows_channel_System GannZIGZAG_Arrows_channel_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора GannZIGZAG_Arrows_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах ЗигЗага Ганна.

DonchianChannels_Box DonchianChannels_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора DonchianChannels цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

Tick_Timed_Moving_Average_Envelope Tick_Timed_Moving_Average_Envelope

Индикатор Tick Timed Moving Average Envelope

Period_Donchian_Channel Period_Donchian_Channel

Индикатор Period Donchian Channel