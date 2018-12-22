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AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с заменой алгоритмов усреднения с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре. В блоке входных параметров индикатора добавлены новые переменные для оптимизации расчётов:
input ENUM_RECOUNT_MODE RecountMode=FULL_RECOUNT; // Способ ограничения расчётов индикатора input uint CountBars=500; // количество баров для расчёта индикатора input uint ReCountTime=60; // время в секундах между расчётами индикатора
Возможны три варианта ограничений расчёта:
- Только ограничение числа баров, на которых происходит расчёт индикатора;
- Только ограничение во времени количества пересчётов значения индикатора на текущем баре;
- Оба ограничения одновременно.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора GannZIGZAG_Arrows_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах ЗигЗага Ганна.DonchianChannels_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора DonchianChannels цветными прямоугольниками с фоновым заполнением
Индикатор Tick Timed Moving Average EnvelopePeriod_Donchian_Channel
Индикатор Period Donchian Channel