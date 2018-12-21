Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара

Отображение последних закрытых значений индикатора DonchianChannels цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора GannZIGZAG_Arrows_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах ЗигЗага Ганна.