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GannZIGZAG_Arrows_channel - индикатор для MetaTrader 5
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Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага Ганна.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel
GannZIGZAG_Channel
Канал, построенный на трёх вершинах зигзага ГаннаAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10
Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара
DonchianChannels_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора DonchianChannels цветными прямоугольниками с фоновым заполнениемGannZIGZAG_Arrows_channel_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора GannZIGZAG_Arrows_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах ЗигЗага Ганна.