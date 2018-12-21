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Индикаторы

GannZIGZAG_Arrows_channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1856
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага Ганна.

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel

GannZIGZAG_Channel GannZIGZAG_Channel

Канал, построенный на трёх вершинах зигзага Ганна

AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10

Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара

DonchianChannels_Box DonchianChannels_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора DonchianChannels цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

GannZIGZAG_Arrows_channel_System GannZIGZAG_Arrows_channel_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора GannZIGZAG_Arrows_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах ЗигЗага Ганна.