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Индикаторы

AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1645
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара. Продолжение тренда отображается стрелкой вправо, смена тренда - косая стрелка вниз или вверх.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           //период графика 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           //период графика 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           //период графика 3
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           //период графика 4
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           //период графика 5
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           //период графика 6
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          //период графика 7
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           //период графика 8
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           //период графика 9
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          //период графика 10 
input uint SignalBar=1;                               //Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
//---- Параметры JMACandleTrend
input int JLength=30;                                 //глубина усреднения                    
input int JPhase=15;                                  //параметр усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
//---- Параметры отображения индикатора
input color  CpColor=clrBlueViolet;                   //цвет названия индикатора
input color  BuyColor=clrDodgerBlue;                  //цвет Buy сигнала
input color  UpColor=clrMediumBlue;                   //цвет продолжения растущего тренда
input color  NnColor=clrGray;                         //цвет отсутствия тренда
input color  DnColor=clrPurple;                       //цвет продолжения падающего тренда
input color  SellColor=clrMagenta;                    //цвет Sell сигнала
input int    FontSize=15;                             //размер шрифта
input type_font FontType=Font14;                      //тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения
input uint Y_=20;                                     //расположение по вертикали
input uint X_=5;                                      //расположение по горизонтали

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JFatl.ex5 и AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol.ex5. Для компиляции индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include файла GetFontName.mqh.


Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10


LotSize LotSize

Расчёт лота для BUY и SELL двумя способами: фиксированным уровнем маржи или фиксированным уровнем риска.

ATR_Channels_MFI_HTF ATR_Channels_MFI_HTF

Индикатор ATR_Channels_MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

GannZIGZAG_Channel GannZIGZAG_Channel

Канал, построенный на трёх вершинах зигзага Ганна

GannZIGZAG_Arrows_channel GannZIGZAG_Arrows_channel

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага Ганна