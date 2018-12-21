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AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара. Продолжение тренда отображается стрелкой вправо, смена тренда - косая стрелка вниз или вверх.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; //период графика 1 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; //период графика 2 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; //период графика 3 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; //период графика 4 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; //период графика 5 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; //период графика 6 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; //период графика 7 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; //период графика 8 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; //период графика 9 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; //период графика 10 input uint SignalBar=1; //Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) //---- Параметры JMACandleTrend input int JLength=30; //глубина усреднения input int JPhase=15; //параметр усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей //---- Параметры отображения индикатора input color CpColor=clrBlueViolet; //цвет названия индикатора input color BuyColor=clrDodgerBlue; //цвет Buy сигнала input color UpColor=clrMediumBlue; //цвет продолжения растущего тренда input color NnColor=clrGray; //цвет отсутствия тренда input color DnColor=clrPurple; //цвет продолжения падающего тренда input color SellColor=clrMagenta; //цвет Sell сигнала input int FontSize=15; //размер шрифта input type_font FontType=Font14; //тип шрифта input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения input uint Y_=20; //расположение по вертикали input uint X_=5; //расположение по горизонтали
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JFatl.ex5 и AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol.ex5. Для компиляции индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include файла GetFontName.mqh.
Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10
Расчёт лота для BUY и SELL двумя способами: фиксированным уровнем маржи или фиксированным уровнем риска.ATR_Channels_MFI_HTF
Индикатор ATR_Channels_MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Канал, построенный на трёх вершинах зигзага ГаннаGannZIGZAG_Arrows_channel
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага Ганна