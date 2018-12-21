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Индикаторы

XKPrmSt_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1527
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XKPrmSt.mq5 (20.96 KB) просмотр
XKPrmSt_HTF.mq5 (25.3 KB) просмотр
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Индикатор XKPrmSt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XKPrmSt.ex5.


Рис.1. Индикатор XKPrmSt_HTF

Рис.1. Индикатор XKPrmSt_HTF

MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10

Индикатор MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти различных таймфреймов

Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_Duplex Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения свеч индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

ATR_Channels_MFI ATR_Channels_MFI

Индикатор ATR_Channels с расчётом от Money Flow Index

ATR_Channels_MFI_HTF ATR_Channels_MFI_HTF

Индикатор ATR_Channels_MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах