Индикатор MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в зелёный цвет, падающее движение — в розовый. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JFatl.ex5 и AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.









Рис.1. Индикатор MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10