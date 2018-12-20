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MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в зелёный цвет, падающее движение — в розовый. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JFatl.ex5 и AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения свеч индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном экспертеManual Trend Line
Отбой или пробой трендовой линии.
Индикатор XKPrmSt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахATR_Channels_MFI
Индикатор ATR_Channels с расчётом от Money Flow Index