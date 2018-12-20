CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1680
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в зелёный цвет, падающее движение — в розовый. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JFatl.ex5 и AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.


Рис.1. Индикатор MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10

Рис.1. Индикатор MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10

Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_Duplex Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения свеч индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Manual Trend Line Manual Trend Line

Отбой или пробой трендовой линии.

XKPrmSt_HTF XKPrmSt_HTF

Индикатор XKPrmSt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ATR_Channels_MFI ATR_Channels_MFI

Индикатор ATR_Channels с расчётом от Money Flow Index