Индикатор XKPrmSt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор ATR_Channels с расчётом от Money Flow Index

Расчёт лота для BUY и SELL двумя способами: фиксированным уровнем маржи или фиксированным уровнем риска.

Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара