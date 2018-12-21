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Индикаторы

ATR_Channels_MFI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1836
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Luis Guilherme Damiani

Индикатор ATR_Channels с расчётом от Money Flow Index. В итоге -  график индикатора MFI с набором динамически перестраиваемых уровней поддержки и сопротивления, положение которых следует подбирать опытным путём, меняя входные переменные:

input double Mult_Factor1=10000;
input double Mult_Factor2=20000;
input double Mult_Factor3=30000;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MFI

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MFI

XKPrmSt_HTF XKPrmSt_HTF

Индикатор XKPrmSt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10

Индикатор MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти различных таймфреймов

ATR_Channels_MFI_HTF ATR_Channels_MFI_HTF

Индикатор ATR_Channels_MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

LotSize LotSize

Расчёт лота для BUY и SELL двумя способами: фиксированным уровнем маржи или фиксированным уровнем риска.