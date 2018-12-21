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ATR_Channels_MFI - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Luis Guilherme Damiani
Индикатор ATR_Channels с расчётом от Money Flow Index. В итоге - график индикатора MFI с набором динамически перестраиваемых уровней поддержки и сопротивления, положение которых следует подбирать опытным путём, меняя входные переменные:
input double Mult_Factor1=10000; input double Mult_Factor2=20000; input double Mult_Factor3=30000;
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MFI
Индикатор XKPrmSt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10
Индикатор MultiAnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с десяти различных таймфреймов
Индикатор ATR_Channels_MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахLotSize
Расчёт лота для BUY и SELL двумя способами: фиксированным уровнем маржи или фиксированным уровнем риска.