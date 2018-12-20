Реальный автор:

LeMan

Стохастик Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненный в виде цветного облака.

input uint Per1= 14 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_T3; input int Per2= 7 ; input int Phase2= 15 ; input Smooth_Method MA_Method3=MODE_JJMA; input int Per3= 3 ; input int Phase3= 15 ; input uint Per4= 5 ; input uint Shift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 23.04.2010.

Рис.1 Стохастик Синтии Кейс















