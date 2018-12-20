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Индикаторы

XKPrmSt - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1821
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
XKPrmSt.mq5 (20.96 KB) просмотр
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Реальный автор:

LeMan

Стохастик Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненный в виде цветного облака.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint  Per1=14; //период поиска экстремальных экстремумов
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_T3; //метод усреднения второго сглаживания 
input int Per2=7; //глубина второго сглаживания 
input int Phase2=15;  //параметр второго сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method3=MODE_JJMA; //метод усреднения третьего сглаживания 
input int Per3=3; //глубина  третьего сглаживания                    
input int Phase3=15; //параметр третьего сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint  Per4=5; //период поиска экстремумов
input uint  Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 23.04.2010.

Рис.1 Стохастик Синтии Кейс

Рис.1 Стохастик Синтии Кейс





GannZIGZAG_HTF_FiboFan GannZIGZAG_HTF_FiboFan

Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах.

GannZIGZAG_Arrows_HTF GannZIGZAG_Arrows_HTF

Вариант индикатора GannZIGZAG_Arrows , отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.

Square Square

Стратегия на отложенных Buy stop и Sell stop ордерах. Мартингейл.

Manual Trend Line Manual Trend Line

Отбой или пробой трендовой линии.