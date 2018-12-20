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XKPrmSt - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
LeMan
Стохастик Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненный в виде цветного облака.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint Per1=14; //период поиска экстремальных экстремумов input Smooth_Method MA_Method2=MODE_T3; //метод усреднения второго сглаживания input int Per2=7; //глубина второго сглаживания input int Phase2=15; //параметр второго сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Smooth_Method MA_Method3=MODE_JJMA; //метод усреднения третьего сглаживания input int Per3=3; //глубина третьего сглаживания input int Phase3=15; //параметр третьего сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint Per4=5; //период поиска экстремумов input uint Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 23.04.2010.
Рис.1 Стохастик Синтии Кейс
Рис.1 Стохастик Синтии Кейс
Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах.GannZIGZAG_Arrows_HTF
Вариант индикатора GannZIGZAG_Arrows , отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.
Стратегия на отложенных Buy stop и Sell stop ордерах. Мартингейл.Manual Trend Line
Отбой или пробой трендовой линии.