Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения свеч индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте. Для этого все входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:

Названия которых начинаются на букву L - это входные параметры для управления длинными позициями Названия которых начинаются на букву S - это входные параметры для управления короткими позициями.

input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT;





input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

Для этих двух торговых систем используются разные магик-номера и являются абсолютно независимыми друг от друга. Реальные финансовые рынки редко когда бывают симметричными, и зачастую для торговли на повышение и понижение курса требуются абсолютно разные параметры одной и той же торговой системы. Для удобной настройки эксперта следует первоначально тестировать только одну из торговых систем, отключив вторую соответствующими переключателями.

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

А после настройки включить и настраивать только другую систему.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol.ex5 и JFatl.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.









Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.





Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H8:





Рис.2. График результатов тестирования.









Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.