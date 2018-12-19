CandlesAutoFibo_Grand_Full_Arr

Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор PEMACandle_Chl_Arr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full с отображением уровней значками

Индикатор ColorDeMarker_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности