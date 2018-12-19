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CandlesAutoFibo_Grand_Full_Arr - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_Full с отображением уровней значками.
Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_Full_Arr
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