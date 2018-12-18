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CandlesAutoFibo_Grand_Full - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах.
Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_Full
CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full
Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного Фибо.Close Profit Loss
При достижении заданной прибыли (со знаком "+") или при достижении заданного убытка (со знаком "-") все позиции будут закрыты.
DVD 100 cent
Четыре iMA (Moving Average, MA): на таймфрейме H1 два индикатора с периодами усреднения 2 и 24 и на таймфрейме D1 также два индикатора с периодами усреднения 2 и 24.AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_HTF
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах