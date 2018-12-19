Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorDeMarker_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1355
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorDeMarker_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint StartDeMarkerPeriod=5; // стартовый период input double step = 1; // шаг периода input double HighLevelM=0.80; // уровень максимальной перекупленности input double HighLevel=0.60; // уровень перекупленности input double MidLevel=0.50; // уровень середины input double LowLevel=0.40; // уровень перепроданности input double LowLevelM=0.20; // уровень минимальной перепроданности
При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
Рис.1. Индикатор ColorDeMarker_X20_Cloud
CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full_Arr
Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full с отображением уровней значкамиCandlesAutoFibo_Grand_Full_Arr
Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_Full с отображением уровней значками
ColorDeMarker_X20_Cloud_HTF
Индикатор ColorDeMarker_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSemilong
Отскок и пробитие.