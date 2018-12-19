Индикатор ColorDeMarker_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами

input uint StartDeMarkerPeriod= 5 ; input double step = 1 ; input double HighLevelM= 0.80 ; input double HighLevel= 0.60 ; input double MidLevel= 0.50 ; input double LowLevel= 0.40 ; input double LowLevelM= 0.20 ;

При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.







Рис.1. Индикатор ColorDeMarker_X20_Cloud