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Индикаторы

ColorDeMarker_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1355
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  ColorDeMarker_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint StartDeMarkerPeriod=5;      // стартовый период
input double step = 1;                 // шаг периода
input double HighLevelM=0.80;          // уровень максимальной перекупленности
input double HighLevel=0.60;           // уровень перекупленности
input double MidLevel=0.50;            // уровень середины
input double LowLevel=0.40;            // уровень перепроданности
input double LowLevelM=0.20;           // уровень минимальной перепроданности

При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.

Рис.1. Индикатор ColorDeMarker_X20_Cloud

Рис.1. Индикатор ColorDeMarker_X20_Cloud

CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full_Arr CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full_Arr

Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full с отображением уровней значками

CandlesAutoFibo_Grand_Full_Arr CandlesAutoFibo_Grand_Full_Arr

Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_Full с отображением уровней значками

ColorDeMarker_X20_Cloud_HTF ColorDeMarker_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorDeMarker_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Semilong Semilong

Отскок и пробитие.