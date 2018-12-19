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Индикаторы

CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full_Arr - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1494
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full с отображением уровней значками.

Для замены значков уровней следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.

Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full_Arr

Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full_Arr

CandlesAutoFibo_Grand_Full_Arr CandlesAutoFibo_Grand_Full_Arr

Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_Full с отображением уровней значками

PEMACandle_Chl_Arr_HTF PEMACandle_Chl_Arr_HTF

Индикатор PEMACandle_Chl_Arr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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