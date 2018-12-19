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PEMACandle_Chl_Arr_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PEMACandle_Chl_Arr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PEMACandle_Chl_Arr.ex5.
Рис.1. Индикатор PEMACandle_Chl_Arr_HTF
AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_HTF
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахDVD 100 cent
Четыре iMA (Moving Average, MA): на таймфрейме H1 два индикатора с периодами усреднения 2 и 24 и на таймфрейме D1 также два индикатора с периодами усреднения 2 и 24.
CandlesAutoFibo_Grand_Full_Arr
Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_Full с отображением уровней значкамиCandlesAutoFibo_Grand_x4_Full_Arr
Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full с отображением уровней значками