Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Четыре iMA (Moving Average, MA): на таймфрейме H1 два индикатора с периодами усреднения 2 и 24 и на таймфрейме D1 также два индикатора с периодами усреднения 2 и 24.