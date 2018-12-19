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Индикаторы

AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1408
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol.ex5 и JFatl.ex5.


Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_HTF

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_HTF

DVD 100 cent DVD 100 cent

Четыре iMA (Moving Average, MA): на таймфрейме H1 два индикатора с периодами усреднения 2 и 24 и на таймфрейме D1 также два индикатора с периодами усреднения 2 и 24.

CandlesAutoFibo_Grand_Full CandlesAutoFibo_Grand_Full

Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах.

PEMACandle_Chl_Arr_HTF PEMACandle_Chl_Arr_HTF

Индикатор PEMACandle_Chl_Arr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

CandlesAutoFibo_Grand_Full_Arr CandlesAutoFibo_Grand_Full_Arr

Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_Full с отображением уровней значками