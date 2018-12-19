Четыре iMA (Moving Average, MA): на таймфрейме H1 два индикатора с периодами усреднения 2 и 24 и на таймфрейме D1 также два индикатора с периодами усреднения 2 и 24.

Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах.