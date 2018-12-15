Индикатор PEMACandle_Chl с заменой цветных свечек цветными значками с их расположением в середине диапазона свечек. Для индикации продолжения тренда используются звёзды, при его смене появляются зубчатые круги.

input double EmaLength= 50.01 ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ; input uint Gap= 10 ; input uint BBLength= 10 ; input double BandsDeviation= 1.0 ; input uint TrendSignal= 171 ; input uint TradeSignal= 174 ;

Для замены значений двух последних входных параметров следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.



Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".









