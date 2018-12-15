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Индикаторы

PEMACandle_Chl_Arr - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1843
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор PEMACandle_Chl с заменой цветных свечек цветными значками с их расположением в середине диапазона свечек. Для индикации продолжения тренда используются звёзды, при его смене появляются зубчатые круги.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input double EmaLength=50.01;             // глубина сглаживания                   
input int Shift=0;                        // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;                   // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах
input uint Gap=10;                        // размер неучитываемого гэпа в пунктах
input uint BBLength=10;                   // период Боллинджера                                                   
input double BandsDeviation=1.0;          // девиация
input uint TrendSignal=171;               // символ тренда
input uint TradeSignal=174;               // символ торгового сигнала  

Для замены значений двух последних входных параметров следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор PEMACandle_Chl_Arr

AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2 AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2

Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с сеткой из уровней и с двумя уровнями срабатывания, за пределами которых свечи становятся яркими, что свидетельствует об усилении тренда

Bummer Bummer

Первоначальная установка Стоп лосс и Тейк профит, трейлинг.

Fracture trend Fracture trend

Анализ последних трёх свечей (баров)

Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen

Торговая система Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen на основе сигналов индикатора ASCtrend_NRTR с доливками по тренду