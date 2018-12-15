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PEMACandle_Chl_Arr - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PEMACandle_Chl с заменой цветных свечек цветными значками с их расположением в середине диапазона свечек. Для индикации продолжения тренда используются звёзды, при его смене появляются зубчатые круги.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input double EmaLength=50.01; // глубина сглаживания input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах input uint Gap=10; // размер неучитываемого гэпа в пунктах input uint BBLength=10; // период Боллинджера input double BandsDeviation=1.0; // девиация input uint TrendSignal=171; // символ тренда input uint TradeSignal=174; // символ торгового сигнала
Для замены значений двух последних входных параметров следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с сеткой из уровней и с двумя уровнями срабатывания, за пределами которых свечи становятся яркими, что свидетельствует об усилении трендаBummer
Первоначальная установка Стоп лосс и Тейк профит, трейлинг.
Анализ последних трёх свечей (баров)Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen
Торговая система Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen на основе сигналов индикатора ASCtrend_NRTR с доливками по тренду