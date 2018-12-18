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DVD 100 cent - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Андрей
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник использует четыре индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймов. На таймфрейме H1 создаются два индикатора с периодами усреднения 2 и 24 и на таймфрейме D1 также создаются два индикатора с периодами усреднения 2 и 24.
На EURUSD, H1 тест:
Управление торговлей
В советнике можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop). Любой из этих параметров можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").
Управление размером позиции (размером лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные "плюшки"
- Only one positions - в рынке можно держать только одну позицию
- Reverse - реверс торговых сигналов
- Close opposite - закрытие противоположной позиции (сначала закрывается противоположная позиция и только потом открывается позиция по торговому сигналу)
Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах.CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full
Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного Фибо.
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахPEMACandle_Chl_Arr_HTF
Индикатор PEMACandle_Chl_Arr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах