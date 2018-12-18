DVD 100 cent

Автор идеи - Андрей

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует четыре индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймов. На таймфрейме H1 создаются два индикатора с периодами усреднения 2 и 24 и на таймфрейме D1 также создаются два индикатора с периодами усреднения 2 и 24.

На EURUSD, H1 тест:









Управление торговлей



В советнике можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop). Любой из этих параметров можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").





Управление размером позиции (размером лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные "плюшки"

