CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

DVD 100 cent - эксперт для MetaTrader 5

AndreyZak | Russian Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1467
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Андрей

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует четыре индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймов. На таймфрейме H1 создаются два индикатора с периодами усреднения 2 и 24 и на таймфрейме D1 также создаются два индикатора с периодами усреднения 2 и 24.

На EURUSD, H1 тест:

DVD 100 cent


Управление торговлей

В советнике можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop). Любой из этих параметров можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").


Управление размером позиции (размером лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные "плюшки"

  • Only one positions - в рынке можно держать только одну позицию
  • Reverse - реверс торговых сигналов
  • Close opposite - закрытие противоположной позиции (сначала закрывается противоположная позиция и только потом открывается позиция по торговому сигналу)
CandlesAutoFibo_Grand_Full CandlesAutoFibo_Grand_Full

Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах.

CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full CandlesAutoFibo_Grand_x4_Full

Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного Фибо.

AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_HTF AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_HTF

Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

PEMACandle_Chl_Arr_HTF PEMACandle_Chl_Arr_HTF

Индикатор PEMACandle_Chl_Arr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах