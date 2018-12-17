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Индикаторы

AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1519
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle, значения которого умножены на усреднённые объёмы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JFatl.ex5.

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol

MA Force MA Force

Торговая стратегия по индикатору тренда iMA (Moving Average, MA) и осциллятору iForce (Force Index, FRC).

ColorDeMarker_X20_HTF ColorDeMarker_X20_HTF

Индикатор ColorDeMarker_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Close Balance Equity Close Balance Equity

Закрытие всех позиций по текущему символу при превышении Баланса или Средств над заданными.

AroonOscillator_Histogram_HTF AroonOscillator_Histogram_HTF

Индикатор AroonOscillator_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах