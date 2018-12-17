Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle, значения которого умножены на усреднённые объёмы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".



Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JFatl.ex5.







Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol

