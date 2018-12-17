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AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle, значения которого умножены на усреднённые объёмы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JFatl.ex5.
Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol
Торговая стратегия по индикатору тренда iMA (Moving Average, MA) и осциллятору iForce (Force Index, FRC).ColorDeMarker_X20_HTF
Индикатор ColorDeMarker_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Закрытие всех позиций по текущему символу при превышении Баланса или Средств над заданными.AroonOscillator_Histogram_HTF
Индикатор AroonOscillator_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах