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Индикаторы

Keltner_Channel_x2_Box - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1945
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций. Две внутренние коробки - это канал с меньшей девиацией, а верхняя и нижняя коробки - пространство между разнодевиационными каналами.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string SirName="Keltner_Channel_x2_Box";      //Имя для графических объектов 
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1;          //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input uint   NumberofBar=1;                         //Номер бара для расчета индикатора
input uint KeltnerPeriod=20;                        //Период усреднения для расчета средней линии
input ENUM_MA_METHOD MA_Method_=MODE_SMA;           //метод усреднения
input double              Ratio2=2.0001;            //Кол-во отклонений 2
input double              Ratio1=1.0001;            //Кол-во отклонений 1
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;              //ценовая константа
input bool ShowPrice=true;                          //показывать ценовые метки
input color UpUp_color=clrTeal;                     //Цвет верхней ценовой метки 2
input color UpDn_color=clrLimeGreen;                //Цвет верхней ценовой метки 1
input color Middle_color=clrBlue;                   //Цвет средней ценовой метки
input color DnUp_color=clrRed;                      //Цвет нижней ценовой метки 1
input color DnDn_color=clrPurple;                   //Цвет нижней ценовой метки 2
input uint   BarsTotal=30;                          //количество баров прямоугольников
input uint   RightTail=5;                           //выступ прямоугольников за нулевой бар вправо в барах текущего графика
input color  Color_Res2=C'85,255,85';               //Цвет верхней коробки
input color  Color_Res1=C'196,255,196';             //Цвет верхней средней коробки
input color  Color_Sup1=C'255,217,255';             //Цвет нижней средней коробки
input color  Color_Sup2=C'255,176,255';             //Цвет нижней коробки

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Keltner_Channel.ex5.

Рис.1. Индикатор Keltner_Channel_x2_Box

Рис.1. Индикатор Keltner_Channel_x2_Box



Keltner_Channel_Box Keltner_Channel_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

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