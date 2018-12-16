Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций. Две внутренние коробки - это канал с меньшей девиацией, а верхняя и нижняя коробки - пространство между разнодевиационными каналами.

input string SirName= "Keltner_Channel_x2_Box" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_D1 ; input uint NumberofBar= 1 ; input uint KeltnerPeriod= 20 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method_= MODE_SMA ; input double Ratio2= 2.0001 ; input double Ratio1= 1.0001 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input bool ShowPrice= true ; input color UpUp_color= clrTeal ; input color UpDn_color= clrLimeGreen ; input color Middle_color= clrBlue ; input color DnUp_color= clrRed ; input color DnDn_color= clrPurple ; input uint BarsTotal= 30 ; input uint RightTail= 5 ; input color Color_Res2= C'85,255,85' ; input color Color_Res1= C'196,255,196' ; input color Color_Sup1= C'255,217,255' ; input color Color_Sup2= C'255,176,255' ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Keltner_Channel.ex5.



Рис.1. Индикатор Keltner_Channel_x2_Box







