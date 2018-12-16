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ColorDeMarker_X20 - индикатор для MetaTrader 5
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Двадцать осцилляторов DeMarker в одном окне с возможностью окраски каждой линии индикатора в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
Рис.1. Индикатор ColorDeMarker_X20
Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиацийKeltner_Channel_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахATR_Channels_RSI_HTF
Индикатор ATR_Channels_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах