Торговая система Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen на основе сигналов индикатора ASCtrend_NRTR с доливками по тренду

Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций

Двадцать осцилляторов DeMarker в одном окне с возможностью окраски каждой линии индикатора в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности.