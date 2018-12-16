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Keltner_Channel_Box - индикатор для MetaTrader 5
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Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string SirName="Keltner_Channel_Box"; //Имя объекта input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input uint NumberofBar=1; //Номер бара для расчета индикатора input uint KeltnerPeriod=20; //Период усреднения input ENUM_MA_METHOD MA_Method_=MODE_SMA; //метод усреднения input double Ratio = 1.0; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; //ценовая константа input int Shift=0; //Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input bool ShowPrice=true; //показывать ценовые метки input color Upper_color=clrLimeGreen; //Цвет верхней ценовой метки input color Middle_color=clrSlateGray; //Цвет средней ценовой метки input color Lower_color=clrRed; //Цвет нижней ценовой метки input uint BarsTotal=30; //количество баров прямоугольников input uint RightTail=5; //выступ прямоугольников за нулевой бар вправо в барах текущего графика input color Color_Res=C'147,255,147'; //Цвет верхней коробки input color Color_Sup=C'255,176,255'; //Цвет нижней коробки
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Keltner_Channel.ex5.
Рис.1. Индикатор Keltner_Channel_Box
Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen
Торговая система Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen на основе сигналов индикатора ASCtrend_NRTR с доливками по трендуFracture trend
Анализ последних трёх свечей (баров)
Keltner_Channel_x2_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиацийColorDeMarker_X20
Двадцать осцилляторов DeMarker в одном окне с возможностью окраски каждой линии индикатора в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности.