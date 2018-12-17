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AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2.ex5 и JFatl.ex5.
Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2_HTF
Двадцать осцилляторов DeMarker в одном окне с возможностью окраски каждой линии индикатора в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности.Keltner_Channel_x2_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций
Индикатор ATR_Channels_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorDeMarker_X20_HTF
Индикатор ColorDeMarker_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах