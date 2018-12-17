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Индикаторы

AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1304
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2.ex5 и JFatl.ex5.


Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2_HTF

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2_HTF

ColorDeMarker_X20 ColorDeMarker_X20

Двадцать осцилляторов DeMarker в одном окне с возможностью окраски каждой линии индикатора в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности.

Keltner_Channel_x2_Box Keltner_Channel_x2_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций

ATR_Channels_RSI_HTF ATR_Channels_RSI_HTF

Индикатор ATR_Channels_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorDeMarker_X20_HTF ColorDeMarker_X20_HTF

Индикатор ColorDeMarker_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах