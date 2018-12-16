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Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1507
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen на основе сигналов индикатора ASCtrend_NRTR с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление крупного цветного круга индикатора, и в дальнейшем происходит наращивание объёма открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ASCtrend_NRTR.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2017 год на CADJPY_i Daily:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Fracture trend Fracture trend

Анализ последних трёх свечей (баров)

PEMACandle_Chl_Arr PEMACandle_Chl_Arr

Индикатор PEMACandle_Chl с заменой цветных свечек цветными значками с их расположением в середине диапазона свечек

Keltner_Channel_Box Keltner_Channel_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

Keltner_Channel_x2_Box Keltner_Channel_x2_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций