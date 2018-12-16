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Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen на основе сигналов индикатора ASCtrend_NRTR с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление крупного цветного круга индикатора, и в дальнейшем происходит наращивание объёма открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ASCtrend_NRTR.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на CADJPY_i Daily:
Рис.2. График результатов тестирования
Анализ последних трёх свечей (баров)PEMACandle_Chl_Arr
Индикатор PEMACandle_Chl с заменой цветных свечек цветными значками с их расположением в середине диапазона свечек
Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнениемKeltner_Channel_x2_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций