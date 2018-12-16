Fracture trend

Автор идеи - daesher

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник анализирует последние три свечи (бара)





Ищется перегиб:



Сигнал на открытие BUY: свеча #3 - медвежья, свеча 2# - медвежья, а свеча #1 - бычья. При этом тело свечи #2 должен быть минимум в два раза меньше тела свечи #3. Сигнал на открытие SELL: свеча #3 - бычья, свеча 2# - бычья, а свеча #1 - медвежья. При этом тело свечи #2 должен быть минимум в два раза меньше тела свечи #3.

Тело свечи считается между Open и Close, High и Low в расчётах участия не принимают.





Торговые параметры



Можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop) - причём все эти параметры можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").





Управление размером позиции (размером лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные "плюшки"

