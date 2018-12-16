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Fracture trend - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - daesher
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник анализирует последние три свечи (бара)
Ищется перегиб:
- Сигнал на открытие BUY: свеча #3 - медвежья, свеча 2# - медвежья, а свеча #1 - бычья. При этом тело свечи #2 должен быть минимум в два раза меньше тела свечи #3.
- Сигнал на открытие SELL: свеча #3 - бычья, свеча 2# - бычья, а свеча #1 - медвежья. При этом тело свечи #2 должен быть минимум в два раза меньше тела свечи #3.
Тело свечи считается между Open и Close, High и Low в расчётах участия не принимают.
Торговые параметры
Можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop) - причём все эти параметры можно выключать (для этого достаточно установить значение выбранного параметра в "0").
Управление размером позиции (размером лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные "плюшки"
- Only one positions - в рынке можно держать только одну позицию
- Reverse - реверс торговых сигналов
- Close opposite - закрытие противоположной позиции (сначала закрывается противоположная позиция и только потом открывается позиция по торговому сигналу)
Индикатор PEMACandle_Chl с заменой цветных свечек цветными значками с их расположением в середине диапазона свечекAnalysisOnBarsJFatlCandle_v2
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с сеткой из уровней и с двумя уровнями срабатывания, за пределами которых свечи становятся яркими, что свидетельствует об усилении тренда
Торговая система Exp_ASCtrend_NRTR_ReOpen на основе сигналов индикатора ASCtrend_NRTR с доливками по трендуKeltner_Channel_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора Keltner_Channel цветными прямоугольниками с фоновым заполнением