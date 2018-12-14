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Индикаторы

PEMACandle_VolatilityStep_Alerts_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1474
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PEMACandle_VolatilityStep_Alerts.ex5.


Рис.1. Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts_HTF

Рис.1. Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts_HTF

ATR_Channels_RSI ATR_Channels_RSI

Индикатор ATR_Channels с расчётом от RSI свечек.

AnalysisOnBarsJFatlCandle AnalysisOnBarsJFatlCandle

Информационный форекс индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle отображает бары JFatlCandle, без учета цены, бары отображаются в пунктах

PEMACandle_Volatility_Volume PEMACandle_Volatility_Volume

Индикатор PEMACandle_Volatility без округления, умноженный на усреднённые объёмы

AnalysisOnBarsJFatlCandle_HTF AnalysisOnBarsJFatlCandle_HTF

Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах