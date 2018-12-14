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PEMACandle_VolatilityStep_Alerts_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PEMACandle_VolatilityStep_Alerts.ex5.
Рис.1. Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts_HTF
ATR_Channels_RSI
Индикатор ATR_Channels с расчётом от RSI свечек.AnalysisOnBarsJFatlCandle
Информационный форекс индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle отображает бары JFatlCandle, без учета цены, бары отображаются в пунктах
PEMACandle_Volatility_Volume
Индикатор PEMACandle_Volatility без округления, умноженный на усреднённые объёмыAnalysisOnBarsJFatlCandle_HTF
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах