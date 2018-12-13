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PEMACandle_VolatilityStep_Alerts - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Eva Ruft
Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек PEMACandle.
Расчет волатильности производиться как разница Хая минус Лоу свечек PEMACandle. Полученное значение переводится в пункты и округляется в соответствии с шагом координатной сетки, задаваемой значениями входных переменных StartLevel и LevelsStep.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input double EmaLength=50.01; // глубина сглаживания input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input uint LevelsTotal=20; // количество уровеней input uint StartLevel=100; // стартовый уровень input uint LevelsStep=100; // расстояние между уровнями input color LevelsColor=clrDarkViolet; // цвет уровеней input uint AlertLevel=200; // Уровень срабатывания input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный input color AlertLevelColor=clrDeepPink; // цвет уровня срабатывания
Рис.1. Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts
Индикатор Fib_SR_8 с расчётом и отображением на всех барахFib_SR_6_Full
Индикатор Fib_SR_6 с расчётом и отображением на всех барах.
Торговая система на двух iMA (Moving Average, MA), плюс между позициями есть минимальный шаг.AnalysisOnBarsJFatlCandle
Информационный форекс индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle отображает бары JFatlCandle, без учета цены, бары отображаются в пунктах