Реальный автор:

Eva Ruft

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек PEMACandle.

Расчет волатильности производиться как разница Хая минус Лоу свечек PEMACandle. Полученное значение переводится в пункты и округляется в соответствии с шагом координатной сетки, задаваемой значениями входных переменных StartLevel и LevelsStep.

input double EmaLength= 50.01 ; input int Shift= 0 ; input uint LevelsTotal= 20 ; input uint StartLevel= 100 ; input uint LevelsStep= 100 ; input color LevelsColor= clrDarkViolet ; input uint AlertLevel= 200 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ; input color AlertLevelColor= clrDeepPink ;





Рис.1. Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts

