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Индикаторы

PEMACandle_VolatilityStep_Alerts - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1707
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Eva Ruft

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек PEMACandle.

Расчет волатильности производиться  как разница Хая минус Лоу свечек PEMACandle. Полученное значение переводится в пункты и округляется в соответствии с шагом координатной сетки, задаваемой значениями входных переменных StartLevel и LevelsStep. 

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input double EmaLength=50.01;                   // глубина сглаживания                   
input int    Shift=0;                           // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input uint   LevelsTotal=20;                    // количество уровеней
input uint   StartLevel=100;                    // стартовый уровень
input uint   LevelsStep=100;                    // расстояние между уровнями
input color  LevelsColor=clrDarkViolet;         // цвет уровеней
input uint AlertLevel=200;                      // Уровень срабатывания
input uint NumberofBar=1;                       // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;                        // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;                    // Количество алертов
input bool EMailON=false;                       // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;                        // Разрешение отправки сигнала на мобильный
input color AlertLevelColor=clrDeepPink;        // цвет уровня срабатывания


Рис.1. Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts

Рис.1. Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts

Fib_SR_8_Full Fib_SR_8_Full

Индикатор Fib_SR_8 с расчётом и отображением на всех барах

Fib_SR_6_Full Fib_SR_6_Full

Индикатор Fib_SR_6 с расчётом и отображением на всех барах.

Two MA OHLC Two MA OHLC

Торговая система на двух iMA (Moving Average, MA), плюс между позициями есть минимальный шаг.

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Информационный форекс индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle отображает бары JFatlCandle, без учета цены, бары отображаются в пунктах