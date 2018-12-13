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Индикаторы

ATR_Channels_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
2016
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Luis Guilherme Damiani

Индикатор ATR_Channels с расчётом от RSI свечек. В итоге - свечной график индикатора Relative Strength Index с набором динамически перестраиваемых уровней поддержки и сопротивления, положение которых следует подбирать опытным путём, меняя входные переменные:

input double Mult_Factor1=10000;
input double Mult_Factor2=20000;
input double Mult_Factor3=30000;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор ATR_Channels_RSI

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_RSI

AnalysisOnBarsJFatlCandle AnalysisOnBarsJFatlCandle

Информационный форекс индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle отображает бары JFatlCandle, без учета цены, бары отображаются в пунктах

Two MA OHLC Two MA OHLC

Торговая система на двух iMA (Moving Average, MA), плюс между позициями есть минимальный шаг.

PEMACandle_VolatilityStep_Alerts_HTF PEMACandle_VolatilityStep_Alerts_HTF

Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

PEMACandle_Volatility_Volume PEMACandle_Volatility_Volume

Индикатор PEMACandle_Volatility без округления, умноженный на усреднённые объёмы