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ATR_Channels_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Luis Guilherme Damiani
Индикатор ATR_Channels с расчётом от RSI свечек. В итоге - свечной график индикатора Relative Strength Index с набором динамически перестраиваемых уровней поддержки и сопротивления, положение которых следует подбирать опытным путём, меняя входные переменные:
input double Mult_Factor1=10000; input double Mult_Factor2=20000; input double Mult_Factor3=30000;
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ATR_Channels_RSI
Информационный форекс индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle отображает бары JFatlCandle, без учета цены, бары отображаются в пунктахTwo MA OHLC
Торговая система на двух iMA (Moving Average, MA), плюс между позициями есть минимальный шаг.
Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахPEMACandle_Volatility_Volume
Индикатор PEMACandle_Volatility без округления, умноженный на усреднённые объёмы