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Индикаторы

PEMACandle_Volatility_Volume - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1614
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Eva Ruft

Индикатор PEMACandle_Volatility без округления, умноженный  на усреднённые объёмы. 

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input double EmaLength=30.01;                      // глубина сглаживания       
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // объём             
input int    Shift=0;                              // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор PEMACandle_Volatility_Volume

Рис.1. Индикатор PEMACandle_Volatility_Volume

PEMACandle_VolatilityStep_Alerts_HTF PEMACandle_VolatilityStep_Alerts_HTF

Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ATR_Channels_RSI ATR_Channels_RSI

Индикатор ATR_Channels с расчётом от RSI свечек.

AnalysisOnBarsJFatlCandle_HTF AnalysisOnBarsJFatlCandle_HTF

Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Bummer Bummer

Первоначальная установка Стоп лосс и Тейк профит, трейлинг.