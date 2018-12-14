Реальный автор:

Eva Ruft

Индикатор PEMACandle_Volatility без округления, умноженный на усреднённые объёмы.

input double EmaLength= 30.01 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input int Shift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".











Рис.1. Индикатор PEMACandle_Volatility_Volume