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PEMACandle_Volatility_Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Eva Ruft
Индикатор PEMACandle_Volatility без округления, умноженный на усреднённые объёмы.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input double EmaLength=30.01; // глубина сглаживания input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор PEMACandle_Volatility_Volume
PEMACandle_VolatilityStep_Alerts_HTF
Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахATR_Channels_RSI
Индикатор ATR_Channels с расчётом от RSI свечек.
AnalysisOnBarsJFatlCandle_HTF
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахBummer
Первоначальная установка Стоп лосс и Тейк профит, трейлинг.