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AnalysisOnBarsJFatlCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Информационный форекс индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle отображает бары JFatlCandle, без учета цены, бары отображаются в пунктах.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JFatl.ex5.
Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle
Торговая система на двух iMA (Moving Average, MA), плюс между позициями есть минимальный шаг.PEMACandle_VolatilityStep_Alerts
Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.
Индикатор ATR_Channels с расчётом от RSI свечек.PEMACandle_VolatilityStep_Alerts_HTF
Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах