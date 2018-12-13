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Индикаторы

AnalysisOnBarsJFatlCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1678
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
AnalysisOnBarsJFatlCandle.mq5 (16.54 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
JFatl.mq5 (7.74 KB) просмотр
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Информационный форекс индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle отображает бары JFatlCandle, без учета цены, бары отображаются в пунктах.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JFatl.ex5.


Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle


Two MA OHLC Two MA OHLC

Торговая система на двух iMA (Moving Average, MA), плюс между позициями есть минимальный шаг.

PEMACandle_VolatilityStep_Alerts PEMACandle_VolatilityStep_Alerts

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