Торговая система на двух iMA (Moving Average, MA), плюс между позициями есть минимальный шаг.

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.