Первоначальная установка Стоп лосс и Тейк профит, трейлинг.

Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с сеткой из уровней и с двумя уровнями срабатывания, за пределами которых свечи становятся яркими, что свидетельствует об усилении тренда