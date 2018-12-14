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AnalysisOnBarsJFatlCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов AnalysisOnBarsJFatlCandle.ex5 и JFatl.ex5.
Рис.1. Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle_HTF
PEMACandle_Volatility_Volume
Индикатор PEMACandle_Volatility без округления, умноженный на усреднённые объёмыPEMACandle_VolatilityStep_Alerts_HTF
Индикатор PEMACandle_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Bummer
Первоначальная установка Стоп лосс и Тейк профит, трейлинг.AnalysisOnBarsJFatlCandle_v2
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle с сеткой из уровней и с двумя уровнями срабатывания, за пределами которых свечи становятся яркими, что свидетельствует об усилении тренда