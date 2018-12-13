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Two MA OHLC - эксперт для MetaTrader 5

reiner | Russian Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1679
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Автор идеи - reiner

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Советник ТОЛЬКО для хедж-счетов!

Советник работает по двум iMA (Moving Average, MA). Если на баре #1:

  • MA Fast выше MA Slow - это разрешение на открытие BUY позиции
  • MA Fast ниже MA Slow - это разрешение на открытие SELL позиции

После получения разрешения существуют два фильтра:

  1. Общее количество позиций (BUY и SELL) не должно превышать заданного Maximum positions
  2. Для сигнала BUY: цена ASK должна быть выше самой высокой позиции BUY как минимум на Step posiitons, для сигнала SELL: цена BID должна быть ниже самой низкой позиции SELL как минимум на Step posiitons.

Добавлено ограничение по времени торговли: при Use time control равном true можно будет торговать только в интервале от Start hour до End hour. Ещё можно ограничивать тип открываемых позиций (Type traiding): или только BUY, или только SELL или же полный доступ - и BUY и SELL.

Закрытие позиций происходит по Стоп лосс или Тейк профит, при этом в рынке могут быть открыты одновременно и BUY и SELL позиции.

Two MA OHLC


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