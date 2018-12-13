Two MA OHLC

Автор идеи - reiner

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Советник ТОЛЬКО для хедж-счетов!

Советник работает по двум iMA (Moving Average, MA). Если на баре #1:

MA Fast выше MA Slow - это разрешение на открытие BUY позиции

MA Fast ниже MA Slow - это разрешение на открытие SELL позиции

После получения разрешения существуют два фильтра:

Общее количество позиций (BUY и SELL) не должно превышать заданного Maximum positions Для сигнала BUY: цена ASK должна быть выше самой высокой позиции BUY как минимум на Step posiitons, для сигнала SELL: цена BID должна быть ниже самой низкой позиции SELL как минимум на Step posiitons.

Добавлено ограничение по времени торговли: при Use time control равном true можно будет торговать только в интервале от Start hour до End hour. Ещё можно ограничивать тип открываемых позиций (Type traiding): или только BUY, или только SELL или же полный доступ - и BUY и SELL.

Закрытие позиций происходит по Стоп лосс или Тейк профит, при этом в рынке могут быть открыты одновременно и BUY и SELL позиции.







