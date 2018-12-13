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Two MA OHLC - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - reiner
автор кода mq5 - barabashkakvn
ВНИМАНИЕ: Советник ТОЛЬКО для хедж-счетов!
Советник работает по двум iMA (Moving Average, MA). Если на баре #1:
- MA Fast выше MA Slow - это разрешение на открытие BUY позиции
- MA Fast ниже MA Slow - это разрешение на открытие SELL позиции
После получения разрешения существуют два фильтра:
- Общее количество позиций (BUY и SELL) не должно превышать заданного Maximum positions
- Для сигнала BUY: цена ASK должна быть выше самой высокой позиции BUY как минимум на Step posiitons, для сигнала SELL: цена BID должна быть ниже самой низкой позиции SELL как минимум на Step posiitons.
Добавлено ограничение по времени торговли: при Use time control равном true можно будет торговать только в интервале от Start hour до End hour. Ещё можно ограничивать тип открываемых позиций (Type traiding): или только BUY, или только SELL или же полный доступ - и BUY и SELL.
Закрытие позиций происходит по Стоп лосс или Тейк профит, при этом в рынке могут быть открыты одновременно и BUY и SELL позиции.
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Индикатор Fib_SR_8 с расчётом и отображением на всех барах
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Индикатор ATR_Channels с расчётом от RSI свечек.