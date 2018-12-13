Цикл алгоритма: когда нет ни одной открытой позиции - открываем две противоположные позиции. Ждём пока обе позиции закроются.

Индикатор Fib_SR с расчётом и отображением на всех барах

Индикатор Fib_SR_6 с расчётом и отображением на всех барах.