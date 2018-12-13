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Индикаторы

PEMACandle_Chl_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1337
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
PEMACandle_Chl.mq5 (25.31 KB) просмотр
PEMACandle_Chl_HTF.mq5 (27.82 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Индикатор PEMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PEMACandle_Chl.ex5.


Рис.1. Индикатор PEMACandle_Chl_HTF

Рис.1. Индикатор PEMACandle_Chl_HTF

MA Trend 2 MA Trend 2

Торговая система по индикатору iMA (Moving Average, MA). Развитие MA Trend.

Back kick Back kick

Цикл алгоритма: когда нет ни одной открытой позиции - открываем две противоположные позиции. Ждём пока обе позиции закроются.

Fib_SR_Full Fib_SR_Full

Индикатор Fib_SR с расчётом и отображением на всех барах

Fib_SR_6_Full Fib_SR_6_Full

Индикатор Fib_SR_6 с расчётом и отображением на всех барах.