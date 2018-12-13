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PEMACandle_Chl_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PEMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PEMACandle_Chl.ex5.
Рис.1. Индикатор PEMACandle_Chl_HTF
MA Trend 2
Торговая система по индикатору iMA (Moving Average, MA). Развитие MA Trend.Back kick
Цикл алгоритма: когда нет ни одной открытой позиции - открываем две противоположные позиции. Ждём пока обе позиции закроются.
Fib_SR_Full
Индикатор Fib_SR с расчётом и отображением на всех барахFib_SR_6_Full
Индикатор Fib_SR_6 с расчётом и отображением на всех барах.