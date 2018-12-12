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Back kick - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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- 1773
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Автор идеи - alex
автор кода mq5 - barabashkakvn
ВНИМАНИЕ: Советник ТОЛЬКО для хедж-счетов!
Советник открывает две разнонаправленные позиции. Как только обе позиции закроются (по срабатыванию Стоп лосс или Тейк профит) на новом баре будут снова открыты две разнонаправленные позиции.
Из параметров доступны только Стоп лосс и Тейк профит. Никакого трейлинга и никаких индикаторов не используется.
USDJPY, H1:
По мотивам доктора Элдера. Два таймфрейма, два индикатора. Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерамиPEMACandle_Chl
Индикатор PEMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч
Торговая система по индикатору iMA (Moving Average, MA). Развитие MA Trend.PEMACandle_Chl_HTF
Индикатор PEMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах