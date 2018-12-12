Автор идеи - alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Советник ТОЛЬКО для хедж-счетов!

Советник открывает две разнонаправленные позиции. Как только обе позиции закроются (по срабатыванию Стоп лосс или Тейк профит) на новом баре будут снова открыты две разнонаправленные позиции.

Из параметров доступны только Стоп лосс и Тейк профит. Никакого трейлинга и никаких индикаторов не используется.

USDJPY, H1:



