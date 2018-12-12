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Back kick - эксперт для MetaTrader 5

alex122 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1773
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеи - alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Советник ТОЛЬКО для хедж-счетов!

Советник открывает две разнонаправленные позиции. Как только обе позиции закроются (по срабатыванию Стоп лосс или Тейк профит) на новом баре будут снова открыты две разнонаправленные позиции.

Из параметров доступны только Стоп лосс и Тейк профит. Никакого трейлинга и никаких индикаторов не используется.

USDJPY, H1:

Back kick

Elder Eugen Elder Eugen

По мотивам доктора Элдера. Два таймфрейма, два индикатора. Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами

PEMACandle_Chl PEMACandle_Chl

Индикатор PEMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

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Торговая система по индикатору iMA (Moving Average, MA). Развитие MA Trend.

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Индикатор PEMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах