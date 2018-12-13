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Fib_SR_Full - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fib_SR с расчётом и отображением на всех барах.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input double Ratio1 = 0.618; //первое соотношение input double Ratio2 = 1.382; //второе соотношение input int Shift=0; //Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Индикатор Fib_SR_Full
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