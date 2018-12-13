Индикатор PEMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор Fib_SR с расчётом и отображением на всех барах

Индикатор Fib_SR_8 с расчётом и отображением на всех барах

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.