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Индикаторы

Fib_SR_6_Full - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1518
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Fib_SR_6 с расчётом и отображением на всех барах. 

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1;  //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input double Ratio1 = 0.618;                //первое соотношение
input double Ratio2 = 1.382;                //второе соотношение
input double Ratio3 = 2.764;                //третье соотношение
input double Step = 0.50;                   //шаг расширения
input int    Shift=0;                       //Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1. Индикатор Fib_SR_6_Full

Рис.1. Индикатор Fib_SR_6_Full

Fib_SR_Full Fib_SR_Full

Индикатор Fib_SR с расчётом и отображением на всех барах

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