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PEMACandle_Chl - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PEMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч. Для нормального отображения индикатора следует включить чекбокс "График сверху" в свойствах графика.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input double EmaLength=50.01; // глубина сглаживания input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах input uint Gap=10; // размер неучитываемого гэпа в пунктах input uint BBLength=10; // период Боллинджера input double BandsDeviation=1.0; // девиация
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор PEMACandle_Chl
Торговая система Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorPEMA_Digit с доливками по трендуBollingerBands_x2_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций.
По мотивам доктора Элдера. Два таймфрейма, два индикатора. Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерамиBack kick
Цикл алгоритма: когда нет ни одной открытой позиции - открываем две противоположные позиции. Ждём пока обе позиции закроются.