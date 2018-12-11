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Индикаторы

PEMACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1653
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  PEMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом PEMA соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор PEMACandle


Рис.1. Индикатор PEMACandle

HLCrossSigForDeMarker_HTF HLCrossSigForDeMarker_HTF

Индикатор HLCrossSigForDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

SupremAutoFibo_Grand_xN SupremAutoFibo_Grand_xN

Индикатор SupremAutoFibo_Grand с возможностью менять число сегментов в графическом объекте фибо-уровней с помощью одного входного параметра

PEMACandle_HTF PEMACandle_HTF

Индикатор PEMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Roly poly Roly poly

Неваляшка: если последняя закрытая сделка убыточная - то открываемся в противоположном направлении удвоенным лотом.