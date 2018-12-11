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PEMACandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PEMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом PEMA соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор PEMACandle
HLCrossSigForDeMarker_HTF
Индикатор HLCrossSigForDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSupremAutoFibo_Grand_xN
Индикатор SupremAutoFibo_Grand с возможностью менять число сегментов в графическом объекте фибо-уровней с помощью одного входного параметра
PEMACandle_HTF
Индикатор PEMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахRoly poly
Неваляшка: если последняя закрытая сделка убыточная - то открываемся в противоположном направлении удвоенным лотом.