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Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorPEMA_Digit с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора, и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorPEMA_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY_i Daily:
Рис.2. График результатов тестирования
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