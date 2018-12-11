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BollingerBands_x2_Box - индикатор для MetaTrader 5
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Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций. Две внутренние коробки - это канал с меньшей девиацией, а верхняя и нижняя коробки - пространство между разнодевиационными каналами.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string SirName="BollingerBands_x2_Box"; //Имя для графических объектов input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input uint NumberofBar=1; //Номер бара для расчета индикатора input uint BBPeriod=20; //Период для расчета средней линии input double StdDeviation2=4.0001; //Кол-во отклонений 2 input double StdDeviation1=2.0001; //Кол-во отклонений 1 input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE;//Тип цены input bool ShowPrice=true; //показывать ценовые метки input color UpUp_color=clrTeal; //Цвет верхней ценовой метки 2 input color UpDn_color=clrLimeGreen; //Цвет верхней ценовой метки 1 input color Middle_color=clrBlue; //Цвет средней ценовой метки input color DnUp_color=clrRed; //Цвет нижней ценовой метки 1 input color DnDn_color=clrPurple; //Цвет нижней ценовой метки 2 input uint BarsTotal=30; //количество баров прямоугольников input uint RightTail=5; //выступ прямоугольников за нулевой бар вправо в барах текущего графика input color Color_Res2=C'130,255,255'; //Цвет верхней коробки input color Color_Res1=C'198,255,255'; //Цвет верхней средней коробки input color Color_Sup1=C'255,217,255'; //Цвет нижней средней коробки input color Color_Sup2=C'255,176,255'; //Цвет нижней коробки
Рис.1. Индикатор BollingerBands_x2_Box
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Неваляшка: если последняя закрытая сделка убыточная - то открываемся в противоположном направлении удвоенным лотом.
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