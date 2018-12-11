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Индикаторы

BollingerBands_x2_Box - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1907
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций. Две внутренние коробки - это канал с меньшей девиацией, а верхняя и нижняя коробки - пространство между разнодевиационными каналами.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string SirName="BollingerBands_x2_Box";       //Имя для графических объектов 
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1;          //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input uint   NumberofBar=1;                         //Номер бара для расчета индикатора
input uint                BBPeriod=20;              //Период для расчета средней линии
input double              StdDeviation2=4.0001;     //Кол-во отклонений 2
input double              StdDeviation1=2.0001;     //Кол-во отклонений 1
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE;//Тип цены
input bool ShowPrice=true;                          //показывать ценовые метки
input color UpUp_color=clrTeal;                     //Цвет верхней ценовой метки 2
input color UpDn_color=clrLimeGreen;                //Цвет верхней ценовой метки 1
input color Middle_color=clrBlue;                   //Цвет средней ценовой метки
input color DnUp_color=clrRed;                      //Цвет нижней ценовой метки 1
input color DnDn_color=clrPurple;                   //Цвет нижней ценовой метки 2
input uint   BarsTotal=30;                          //количество баров прямоугольников
input uint   RightTail=5;                           //выступ прямоугольников за нулевой бар вправо в барах текущего графика
input color  Color_Res2=C'130,255,255';             //Цвет верхней коробки
input color  Color_Res1=C'198,255,255';             //Цвет верхней средней коробки
input color  Color_Sup1=C'255,217,255';             //Цвет нижней средней коробки
input color  Color_Sup2=C'255,176,255';             //Цвет нижней коробки

Рис.1. Индикатор BollingerBands_x2_Box

Рис.1. Индикатор BollingerBands_x2_Box

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Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iStochastic и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками

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Неваляшка: если последняя закрытая сделка убыточная - то открываемся в противоположном направлении удвоенным лотом.

Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen

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Индикатор PEMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч