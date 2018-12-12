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Elder Eugen - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Eugen
автор кода mq5 - barabashkakvn
Торговая система по мотивам доктора Элдера. Используется два таймфрейма и два индикатора. На старшем таймфрейме создаётся индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), а на младшем iForce (Force Index, FRC).
Принцип работы: с индикатора MACD проверяются бары #1, #2 и #3 (ВНИМАНИЕ: бар #0 в расчётах не участвует) - как только на баре #2 есть перегиб - проверяем значение индикатора Force на баре #1.
Блок торговых сигналов:
bool up =((macd_main[1]>macd_main[2] && macd_main[2]<macd_main[3]) && (force[1]<0.0)); bool down=((macd_main[1]<macd_main[2] && macd_main[2]>macd_main[3]) && (force[1]>0.0)); if(up && count_buy_stops==0) m_need_open_buy_stop=true; if(down && count_sell_stops==0) m_need_open_sell_stop=true;
Если есть сигнал и нет открытой позиции и нет отложенного ордера в направлении сигнала - выставляем отложенный Buy stop или Sell stop ордер.
Тест на EURUSD, H1:
Индикатор PEMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свечExp_ColorPEMA_Digit_ReOpen
Торговая система Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorPEMA_Digit с доливками по тренду
Цикл алгоритма: когда нет ни одной открытой позиции - открываем две противоположные позиции. Ждём пока обе позиции закроются.MA Trend 2
Торговая система по индикатору iMA (Moving Average, MA). Развитие MA Trend.