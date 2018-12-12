Elder Eugen

Автор идеи - Eugen

автор кода mq5 - barabashkakvn

Торговая система по мотивам доктора Элдера. Используется два таймфрейма и два индикатора. На старшем таймфрейме создаётся индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), а на младшем iForce (Force Index, FRC).

Принцип работы: с индикатора MACD проверяются бары #1, #2 и #3 (ВНИМАНИЕ: бар #0 в расчётах не участвует) - как только на баре #2 есть перегиб - проверяем значение индикатора Force на баре #1.





Блок торговых сигналов:

bool up =((macd_main[ 1 ]>macd_main[ 2 ] && macd_main[ 2 ]<macd_main[ 3 ]) && (force[ 1 ]< 0.0 )); bool down=((macd_main[ 1 ]<macd_main[ 2 ] && macd_main[ 2 ]>macd_main[ 3 ]) && (force[ 1 ]> 0.0 )); if (up && count_buy_stops== 0 ) m_need_open_buy_stop= true ; if (down && count_sell_stops== 0 ) m_need_open_sell_stop= true ;

Если есть сигнал и нет открытой позиции и нет отложенного ордера в направлении сигнала - выставляем отложенный Buy stop или Sell stop ордер.

Тест на EURUSD, H1:



