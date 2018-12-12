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Elder Eugen - эксперт для MetaTrader 5

GurievEugen | Russian Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2000
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Автор идеи - Eugen

автор кода mq5 - barabashkakvn

Торговая система по мотивам доктора Элдера. Используется два таймфрейма и два индикатора. На старшем таймфрейме создаётся индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), а на младшем iForce (Force Index, FRC). 

Принцип работы: с индикатора MACD проверяются бары #1, #2 и #3 (ВНИМАНИЕ: бар #0 в расчётах не участвует) - как только на баре #2 есть перегиб - проверяем значение индикатора Force на баре #1.

Elder Eugen

Блок торговых сигналов:

   bool up  =((macd_main[1]>macd_main[2] && macd_main[2]<macd_main[3]) && (force[1]<0.0));
   bool down=((macd_main[1]<macd_main[2] && macd_main[2]>macd_main[3]) && (force[1]>0.0));

   if(up && count_buy_stops==0)
      m_need_open_buy_stop=true;
   if(down && count_sell_stops==0)
      m_need_open_sell_stop=true;

Если есть сигнал и нет открытой позиции и нет отложенного ордера в направлении сигнала - выставляем отложенный Buy stop или Sell stop ордер.

Тест на EURUSD, H1:

Elder Eugen

PEMACandle_Chl PEMACandle_Chl

Индикатор PEMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen

Торговая система Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorPEMA_Digit с доливками по тренду

Back kick Back kick

Цикл алгоритма: когда нет ни одной открытой позиции - открываем две противоположные позиции. Ждём пока обе позиции закроются.

MA Trend 2 MA Trend 2

Торговая система по индикатору iMA (Moving Average, MA). Развитие MA Trend.