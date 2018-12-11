Реальный автор:

Antonuk Oleg

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iStochastic и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками.

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_M1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3= PERIOD_M15 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4= PERIOD_M30 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6= PERIOD_H4 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7= PERIOD_D1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8= PERIOD_W1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9= PERIOD_MN1 ; sinput string info1= "<<<============== Параметры iSAR ===============>>>" ; input double SARStep= 0.02 ; input double SARMaximum= 0.2 ; input uint SARNumberofBar= 0 ; sinput string info2= "<<<============ Параметры Мувингов =============>>>" ; input uint FastTEMA= 13 ; input uint SlowTEMA= 24 ; input ENUM_APPLIED_PRICE TEMAPrice= PRICE_CLOSE ; input uint TEMANumberofBar= 0 ; sinput string info3= "<<<============== Параметры iStochastic ===============>>>" ; input uint KPeriod= 5 ; input uint DPeriod= 3 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD STO_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE Price_field= STO_LOWHIGH ; input uint StochasticHighLevel= 60 ; input uint StochasticLowLevel= 40 ; input bool StochasticInvert= true ; input uint StochasticNumberofBar= 0 ; sinput string info4= "<<< === Параметры визуального отображения индикатора === >>>" ; input color TextColor= clrBlueViolet ; input color UpColor= clrLimeGreen ; input color MdColor= clrGray ; input color DnColor= clrDeepPink ; input int FontSize= 15 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ; input string LableSirname= "SignalTable_Sar_Stochastic_TEMA 1" ;

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).





Рис.1 Индикатор SignalTable_Sar_Stochastic_TEMA













