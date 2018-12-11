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SignalTable_Sar_Stochastic_TEMA - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Antonuk Oleg
Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iStochastic и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_M1; // Период графика 1 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M5; // Период графика 2 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15; // Период графика 3 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_M30; // Период графика 4 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H1; // Период графика 5 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H4; // Период графика 6 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; // Период графика 7 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; // Период графика 8 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; // Период графика 9 sinput string info1="<<<============== Параметры iSAR ===============>>>"; //--- параметры iSAR input double SARStep=0.02; // Шаг iSAR input double SARMaximum=0.2; // Максимум iSAR input uint SARNumberofBar=0; // Номер бара для получения сигнала iSAR sinput string info2="<<<============ Параметры Мувингов =============>>>"; //---- Параметры мувингов input uint FastTEMA=13; // быстрый TEMA input uint SlowTEMA=24; // медленый TEMA input ENUM_APPLIED_PRICE TEMAPrice=PRICE_CLOSE; // цена TEMA input uint TEMANumberofBar=0; // Номер бара для получения сигнала Мувингов sinput string info3="<<<============== Параметры iStochastic ===============>>>"; //---- Параметры Stochastic input uint KPeriod=5; input uint DPeriod=3; input uint Slowing=3; input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH; input uint StochasticHighLevel=60; // уровень перезакупа iStochastic input uint StochasticLowLevel=40; // уровень перепроданности iStochastic input bool StochasticInvert=true; // инвертирование сигналов iStochastic input uint StochasticNumberofBar=0; // Номер бара для получения сигнала Stochastic sinput string info4="<<< === Параметры визуального отображения индикатора === >>>"; //---- Параметры визуального отображения индикаторов input color TextColor=clrBlueViolet; // цвет текста input color UpColor=clrLimeGreen; // цвет растущего тренда input color MdColor=clrGray; // цвет отсутствия тренда input color DnColor=clrDeepPink; // цвет падающего тренда input int FontSize=15; // размер шрифта input type_font FontType=Font14; // тип шрифта input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // угол расположения input uint Y_=20; // расположение по вертикали input uint X_=5; // расположение по горизонтали input string LableSirname="SignalTable_Sar_Stochastic_TEMA 1";
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1 Индикатор SignalTable_Sar_Stochastic_TEMA
Неваляшка: если последняя закрытая сделка убыточная - то открываемся в противоположном направлении удвоенным лотом.PEMACandle_HTF
Индикатор PEMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций.Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen
Торговая система Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorPEMA_Digit с доливками по тренду