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Индикаторы

SignalTable_Sar_Stochastic_TEMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
2559
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Antonuk Oleg

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iStochastic и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string Symbol_="";                              // финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_M1;           // Период графика 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M5;           // Период графика 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15;          // Период графика 3
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_M30;          // Период графика 4
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H1;           // Период графика 5
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H4;           // Период графика 6
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           // Период графика 7
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           // Период графика 8
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          // Период графика 9

sinput string info1="<<<==============  Параметры iSAR ===============>>>";
//--- параметры iSAR
input double SARStep=0.02;                            // Шаг iSAR
input double SARMaximum=0.2;                          // Максимум iSAR
input uint SARNumberofBar=0;                          // Номер бара для получения сигнала iSAR
sinput string info2="<<<============  Параметры Мувингов =============>>>";
//---- Параметры мувингов
input uint   FastTEMA=13;                             // быстрый TEMA
input uint   SlowTEMA=24;                             // медленый TEMA
input ENUM_APPLIED_PRICE TEMAPrice=PRICE_CLOSE;       // цена TEMA
input uint TEMANumberofBar=0;                         // Номер бара для получения сигнала Мувингов
sinput string info3="<<<==============  Параметры iStochastic ===============>>>";
//---- Параметры Stochastic
input uint KPeriod=5;
input uint DPeriod=3;
input uint Slowing=3;
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;
input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH;
input uint StochasticHighLevel=60;                           // уровень перезакупа iStochastic
input uint StochasticLowLevel=40;                            // уровень перепроданности iStochastic
input bool StochasticInvert=true;                            // инвертирование сигналов iStochastic
input uint StochasticNumberofBar=0;                          // Номер бара для получения сигнала Stochastic

sinput string info4="<<< === Параметры визуального отображения индикатора === >>>";
//---- Параметры визуального отображения индикаторов
input color  TextColor=clrBlueViolet;                 // цвет текста
input color  UpColor=clrLimeGreen;                    // цвет растущего тренда
input color  MdColor=clrGray;                         // цвет отсутствия тренда
input color  DnColor=clrDeepPink;                     // цвет падающего тренда
input int    FontSize=15;                             // размер шрифта
input type_font FontType=Font14;                      // тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // угол расположения
input uint Y_=20;                                     // расположение по вертикали
input uint X_=5;                                      // расположение по горизонтали
input string LableSirname="SignalTable_Sar_Stochastic_TEMA 1";

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).


Рис.1 Индикатор SignalTable_Sar_Stochastic_TEMA

Рис.1 Индикатор SignalTable_Sar_Stochastic_TEMA




Roly poly Roly poly

Неваляшка: если последняя закрытая сделка убыточная - то открываемся в противоположном направлении удвоенным лотом.

PEMACandle_HTF PEMACandle_HTF

Индикатор PEMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

BollingerBands_x2_Box BollingerBands_x2_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций.

Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen

Торговая система Exp_ColorPEMA_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorPEMA_Digit с доливками по тренду