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Индикаторы

ColorPEMA_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1528
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Пятикратная экспоненциальная скользящая средняя с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorPEMA_Digit

Рис.1. Индикатор ColorPEMA_Digit

Step chart of RSI Step chart of RSI

Шаговый график RSI

Сохраняет и отображает объекты графика тестирования Сохраняет и отображает объекты графика тестирования

Скрипт сохраняет объекты тестирования в файл и отображает их на новом графике.

Fraktrak xonax Fraktrak xonax

Торговая система основанная на пробитии iFractals (iFractals)

ColorPEMA_Digit_r ColorPEMA_Digit_r

Мувинг ColorPEMA_Digit с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре