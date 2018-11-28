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ColorPEMA_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Пятикратная экспоненциальная скользящая средняя с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorPEMA_Digit
Шаговый график RSIСохраняет и отображает объекты графика тестирования
Скрипт сохраняет объекты тестирования в файл и отображает их на новом графике.
Торговая система основанная на пробитии iFractals (iFractals)ColorPEMA_Digit_r
Мувинг ColorPEMA_Digit с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре