Индикатор HLCrossSigForDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Неваляшка: если последняя закрытая сделка убыточная - то открываемся в противоположном направлении удвоенным лотом.

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iStochastic и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками