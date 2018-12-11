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Индикаторы

PEMACandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1330
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
PEMACandle.mq5 (19.46 KB) просмотр
PEMACandle_HTF.mq5 (21.95 KB) просмотр
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Индикатор  PEMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PEMACandle.ex5.


Рис.1. Индикатор PEMACandle_HTF

Рис.1. Индикатор PEMACandle_HTF

PEMACandle PEMACandle

Индикатор PEMA в свечном виде

HLCrossSigForDeMarker_HTF HLCrossSigForDeMarker_HTF

Индикатор HLCrossSigForDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Roly poly Roly poly

Неваляшка: если последняя закрытая сделка убыточная - то открываемся в противоположном направлении удвоенным лотом.

SignalTable_Sar_Stochastic_TEMA SignalTable_Sar_Stochastic_TEMA

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iStochastic и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками