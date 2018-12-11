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PEMACandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PEMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PEMACandle.ex5.
Рис.1. Индикатор PEMACandle_HTF
PEMACandle
Индикатор PEMA в свечном видеHLCrossSigForDeMarker_HTF
Индикатор HLCrossSigForDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Roly poly
Неваляшка: если последняя закрытая сделка убыточная - то открываемся в противоположном направлении удвоенным лотом.SignalTable_Sar_Stochastic_TEMA
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